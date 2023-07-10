افتتاح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء بعد إعادة تأهيله

افتتح مبنى فوج الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء بعد إعادة تأهيله، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وإتحاد بلديات الفيحاء، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.