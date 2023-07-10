بوحبيب بحث مع فرونتسكا في الاوضاع الجنوب والخروقات الاسرائيلية

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في الاوضاع في الجنوب وخروقات العدو الاسرائيلي، كما تم البحث في الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.