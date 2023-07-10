مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية

مؤتمر للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني ومطالبات بكشف مصير المفقودين والمحتجزين في السجون السورية

عقب إنشاء "هيئة مستقلة تُعنى بالمفقودين في سوريا"، بحث لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني بالتعاون مع جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية، ما يمكن للبنان أن يقوم به من أجل الاستفادة من هذه الهيئة.