وزارة الصحة فتحت تحقيقا في ملابسات فيديو عن تعنيف طفل في احدى الحضانات: لن تتساهل

أكدت وزارة الصحة العامة أنها تتابع ملابسات الفيديو الذي يتم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن تعنيف طفل في إحدى الحضانات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الموضوع وسيصار في ضوئه، وفي أسرع وقت ممكن إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



وفي انتظار نتائج التحقيق، شددت وزارة الصحة في بيان على أنها لن تتساهل في أي شكل من الأشكال إزاء تصرفات لا تليق بمن يجب عليهم رعاية الأطفال وحمايتهم.