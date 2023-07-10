ميقاتي: لن أمدد لحاكم مصرف لبنان في منصبه

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لـ"رويترز" أنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان في منصبه.



وأوضح مكتب ميقاتي في بيان أُرسل لرويترز أن للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد.



وشدد مكتب ميقاتي على أن القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين، مؤكدا أن أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد.