أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني

أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات





بحث عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التعيينات أكان في حاكمية مصرف لبنان أو في المؤسسة العسكرية ولاسيما تعيين رئيس للاركان.



وقد حذر أبو فاعور من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني في ظل الظروف التي وصل اليها البلد.

