مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة وأقسامها كافة بسبب توقف شركة Inkript المتعهدة بتشغيل نظام المعلوماتية عن العمل.



واشارت هيئة ادارة السير إلى أن العمل يقتصر على استقبال المركبات لإجراء الكشف عليها وتصديق المعاملات فقط دون استكمال اجراءات التسجيل.