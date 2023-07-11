العبسي معلنا سنة اليوبيل: للتفكير في مسيرة كنيستنا في الماضي والحاضر والمستقبل

اعلن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي عن "سنة اليوبيل " وهي ذكرى مرور ثلاثمئة سنة على اعادة الوحدة مع الكرسي الرسولي الروماني .

وشدد في مؤتمر صحافي في المقر البطريركي في الربوة على ان سينودس اساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك رغب في أن لا تمرّ هذه الذكرى من دون الوقوف عندها للتأمّل والتفكير في مسيرة كنيستنا في الماضي والحاضر والمستقبل وفي رسالتها. فقرّر السينودس تخصيص سنةِ 2024 لهذا الأمر تحت عنوان: "كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك: مسيرةٌ مسكونيّة 1724-2024".

ودعا البطريرك العبسي جميع المؤمنين إلى المشاركة في الصلاة من أجل نجاح المساعي في سنة اليوبيل والمشاركة في النشاطات في البلاد العربيّة وبلاد الانتشار لأنّ هذا اليوبيل يدلّ على ارتباطِهم بكنيستهم وفهمِهم لتاريخها ووعيِهم لرسالتها ودورهم في استمرار مسيرتها.

وقال إن كنيستنا مكان للصلاة والتلاقي والتفاعل الإنساني والروحي.



