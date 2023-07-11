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حجار: مجموع المبالغ المحوّلة عبر "أمان" لغاية آخر حزيران بلغت 158,856,979 دولارًا أميركيًا
أخبار لبنان
2023-07-11 | 05:50
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حجار: مجموع المبالغ المحوّلة عبر "أمان" لغاية آخر حزيران بلغت 158,856,979 دولارًا أميركيًا
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حجار: مجموع المبالغ المحوّلة عبر "أمان" لغاية آخر حزيران بلغت 158,856,979 دولارًا أميركيًا
كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أن مجموع المبالغ المحوّلة عبر "أمان" لغاية آخر حزيران بلغت 158,856,979 دولارا أميركيا، وتسجّل على المنصّة 583,000 أسرة لبنانية بهدف الحصول على مساعدة مالية شهرية لمدّة سنة.
وأوضح حجار، في مؤتمر صحافي، أنه بعد التسجيل، إنطلقت الزيارات المنزلية لـ 190,000 أسرة مؤهلة للاستفادة من برنامج "أمان"، واختيرت الأسر بشكل ممكنن وفقا لمعايير أساسية متداخلة مثل: الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة، وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الحاجات الخاصة، كبار السنّ فوق الـ 64 عاماً، أفراد قاصرون، أو أسرة تعيلها امرأة بدخلٍ معدوم أو محدود.
وأكد أنهم مستمرون في تنفيذ البرنامج وانضمام أسر جديدة مستحقّة، مشيرا إلى أنه خلال شهر نيسان 2023 تم الاعلان عن انطلاق الزيارات المنزليّة لنحو 61 ألف أسرة، وهذه الزيارات يقوم بها موظفو الوزارة، وستصدر نتائجهم تباعاً خلال السنة الحالية.
أما بالنسبة إلى الدعم التربوي، فلفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أنها انطلقت خلال حزيران عمليّة الدفع للأسر المستفيدة التي لديها أولاد مسجّلون في مدارس أو معاهد ومهنيات رسمية وعمرهم بين الـ 13 والـ 18 عامًا، وسيستمر دفع بدلات النقل لهم خلال السنة الدراسية 2023 – 2024.
وأكد أن مستفيدين جدد سيحصلون على دعم على الرسوم المدرسية، القرطاسية والتنقلات، وقال:" مع بداية سنة 2023، أعلنا أننا نمدّد للمستفيدين الذين قبضوا عن سنة كاملة، لستة أشهر، وهذا ما حصل. أما الدفعة السادسة فستدفع أواخر الشهر الحالي، لكن للأسف بسبب التمويل لن نستطيع التمديد حالياً لأشهر إضافية، ما يعني عمليًا، أن الأسر التي قبضت عن 17 شهرًا ستحصل على آخر دفعة الشهر الحالي ويستمر الدفع للأسر الباقية لغاية الوصول إلى 18 دفعة لكل أسرة".
وكشف حجار أنهم خاضوا مفاوضات مضنية مع البنك الدولي منذ نحو ثلاثة أشهر وتابعنا أدقّ التفاصيل ونجحنا في الحصول على قرض إضافي لبرنامج أمان بقيمة 300 مليون دولار، موضحا أن هذا القرض بحاجة إلى أن يسلك مساره الطبيعي في الإدارات اللبنانية بين وزارة المال ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل الحصول فعلياً على الأموال والتمكّن من دفع المساعدات للأسر المستفيدة.
وفي السياق، أمل الإسراع في الانتهاء من الموضوع لنستطيع أن نجدّد ستة أشهر إضافية لجميع الأسر التي قبضت عن 18 شهرًا، ما يعني أن مع القرض الجديد من البنك الدولي، نكون استطعنا أن نجدّد ونساعد الناس سنتين بدل سنة واحدة ونوسّع الاستفادة من 150 ألف إلى 160 ألف أسرة لبناني.
وقال:" أما بالنسبة إلى الأسر التي تمّت زيارتها العام الماضي ولم تحصل على جواب بعد، فسيتمّ إرسال رسالة قصيرة اليوم لـ 75,505 أسر، تبيّن أنها غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج بحسب المعايير المتّبعة، وأبرزها: مدخول الأسرة، حجم المنزل، عدد أفراد الأسرة، عدد السيارات، تملّك عقارات متل المنزل وغيرها ... وهذه النتيجة نهائية. كما سيتمّ إرسال رسالة قصيرة اليوم أيضاً ل 189,724 أسرة تسجّلت على المنصّة ولكنها أيضا غير مؤهلة للإستفادة لأسباب عدة، منها لأنها ميسورة بحسب المعايير، أو من موظفي القطاع العام أو الأسلاك العسكريّة وغيرها من الأسباب.
أما بما يتعلّق بالتواصل مع المواطنين للإجابة عن استفساراتهم، فإن الخط الساخن 1747 مستمر في تلقّي الاستفسارات والشكاوى، ونحن فعّلنا موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على فايسبوك وتويتر، ونحاول أن نلبّي الناس قدر الإمكان، وسيتم تفعيل الموضوع خلال الأسابيع المقبلة".
وأورد الوزير الحجار الأرقام الآتية:
-عدد الأسر التي تسجّلت: 583000 أسرة
-عدد الأسر غير المؤهّلة للإستفادة: 189,724 أسرة
-عدد الأسر التي تمّت زيارتها: 190 ألف أسرة
-عدد الأسر غير المستحقّة بعد الزيارة: 75,505 أسرة
-عدد الأسر المستفيدة: 93,676 أسرة (لغاية حزيران 2023)
-عدد الأسر التي ستتمّ زيارتها خلال 2023: 60 ألف أسرة
-مجموع المبالغ التي تمّ تحويلها لغاية حزيران 2023: 158,856,979$
أخبار لبنان
حجار
برنامج أمان
مساعدات اجتماعية
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