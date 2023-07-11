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كركي: المعاملات في الصندوق مجانية من دون أي رسوم

أخبار لبنان
2023-07-11 | 05:54
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كركي: المعاملات في الصندوق مجانية من دون أي رسوم
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كركي: المعاملات في الصندوق مجانية من دون أي رسوم

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميما قضى بوجبه التأكيد أن كل المعاملات في الصندوق هي مجانية من دون أي رسوم، متمنيا على كل وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية.

وتمنى  كركي على جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أي معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع انجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01،  أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb.

أخبار لبنان

رسوم

كركي

معاملات

الضمان الاجتماعي

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