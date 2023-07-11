ميقاتي والحلبي يجولان في مركز الامتحانات الرسمية في مركز سرطان الاطفال: راهنوا على تطيير الامتحانات الرسمية

في اليوم الثاني من الامتحانات الرسمية، زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمرافقة وزير التربية عباس الحلبي مركز الامتحانات الرسمية الخاص بمرضى السرطان، والذي اقيم في " مركز سرطان الاطفال" في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت.واشار ميقاتي الى أن الكثيرين راهنوا على تطيير الامتحانات الرسمية الى اننا ثابرنا على تأمين استمرارية التعليم، رغم الصعوبات الكبيرة، وعلى اجراء الامتحانات الرسمية رغم كل العقبات.