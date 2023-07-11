ريفي من دار الفتوى: تجربتنا بالحوار ليست مشجعة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب اللواء أشرف ريفي الذي قال بعد اللقاء: "سعدت صباح اليوم بزيارة صاحب السماحة لتهنئته بالعودة بالسلامة من الحج ولتهنئته بالحجة، ونقول له: كان دورك أساسيًّا جدًا في إطفاء نار الفتنة التي كان من الممكن أن تندلع في القرنة السوداء، فقد بادر سماحته بالاتصال بالمرجعيات كافة سواء المسيحية والإسلامية، وشكل غطاءً لمنع انتقال أيّ حادثة أليمة جدًا جدًا لتصبح فتنة بيننا وبين أهل بشري".



وفي الملف السياسي، وردّاً على سؤال، قال: "الدستور واضح كان يجب قبل انتهاء أي ولاية رئاسية بشهرين الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، وعندما تنتهي الولاية نصبح هيئة انتخابية، وليس هيئة تشريعية، الدستور واضح.. ثم لماذا علينا أن نفكِّر أنَّ هذا المنصب أو ذاك أصبح شاغرًا، ماذا سنفعل؟، لماذا نتبع سياسة الترقيع؟ علينا أن نجد حلًا جذريًّا يبدأ بانتحاب رئيس للجمهورية".



وقال:"نعم أتوجه للرئيس بري وأقول له: يا دولة الرئيس نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية وفقًا للدستور، لا تتذاكى علينا، فتدفعنا للذهاب إلى الحوار لتفرض علينا امتيازات حصلت عليها بسلاحك، وتريد أن تكرسها شرعيًّا أو تطبيقًا أو بالنص"، مؤكدا ان "هذا البلد لا يستمر إلا إذا كانت الشراكة فيه متوازية. وأقول للرئيس بري الذي أُكن له كل احترام: علينا أن نعقد جلسات متواصلة، مع علمنا أنَّ الدورة الأولى بحاجة إلى 86 نائبًا كنصاب و 86 للاقتراع، والدورة الثانية بحاجة إلى 86 كنصاب و65 للاقتراع، ويمكن أن يكون هناك فاصل ساعة أو ساعتين – كما ذكرت - لكي يتشاور الفرقاء".



ورأى ان"اي حوار يعلم تماما الرئيس بري انها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها الى الحوار، ولم يتم احترام نتيجة الحوارات، وقعت بعض الحوارات، وحزب الله بسبب سلاحه، "متل اللي عم بقللك انقعوا واشربوا ميتو". وقال:" تجربتنا بالحوار ليست مشجعة، لذلك ليس لدينا حماس للحوار، وكأننا نخالف الدستور بإجرائنا الحوار.