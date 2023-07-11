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لقاء بين بخاري ومحمد شقير وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والخليجي

أخبار لبنان
2023-07-11 | 08:09
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لقاء بين بخاري ومحمد شقير وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والخليجي
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لقاء بين بخاري ومحمد شقير وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والخليجي


استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير يرافقه رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وسام عريس الذي تم انتخابه خلفاً للراحل سمير الخطيب، وعضوا مجلس إدارة الإتحاد هادي سوبرة ورجا الخطيب.

وكانت الزيارة مناسبة للتداول بآخر المستجدات في لبنان، والنشاطات التي يقوم بها إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وبرنامج عمله المستقبلي لا سيما لجهة تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والخليجي. 

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