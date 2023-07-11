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بو صعب وسليم زارا عوده: لن نرضى بوضع اليد على صلاحيات الأرثوذكس والتعيينات العسكرية من صلاحية وزير الدفاع حصرا

أخبار لبنان
2023-07-11 | 09:46
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بو صعب وسليم زارا عوده: لن نرضى بوضع اليد على صلاحيات الأرثوذكس والتعيينات العسكرية من صلاحية وزير الدفاع حصرا
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بو صعب وسليم زارا عوده: لن نرضى بوضع اليد على صلاحيات الأرثوذكس والتعيينات العسكرية من صلاحية وزير الدفاع حصرا

بو صعب وسليم زارا عوده: لن نرضى بوضع اليد على صلاحيات الأرثوذكس والتعيينات العسكرية من صلاحية وزير الدفاع حصرا

التقى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده بالنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الدفاع العميد موريس سليم. وبعد الزيارة، قال بو صعب: "تباحثنا بعدة أمور ومن بينها أمور لها علاقة بالشغور ليس فقط على مستوى رئاسة الجمهورية إنما في المواقع الأخرى أيضاً. نحن الأرثوذكس نقول دائما إننا مقتنعون بضرورة وجود دولة مدنية ومؤمنون بهذا، ولكن حتى حصول ذلك كلنا نعلم أن كل المواقع مقسمة وفق طوائف ومذاهب وحصص".

اضاف: "نريد دولة مدنية ومقتنعون بها ولكن التعيينات تحصل وفق المذاهب، وكلٌّ يطالب بحقه، وهناك شغور في المواقع الأرثوذكسية منذ سنين طويلة ونحن نطالب بها ونتكلم عنها. لهذا، في حال حصول أيّ ملء لشغور في أيّ موقع في الدولة، يجب أن تكون هذه المواقع الأرثوذكسية من الأولويات، ولا نقبل بأن يتشاطر أحد على الطائفة الأرثوذكسية أو يتجاهل هذا الموضوع ويواجهه بطريقة ملتوية".

وختم: "نحن أصحاب مطالبة بالقانون وتطبيقه ولن نرضى أن يتخطّى أحد القانون ويضع يده على صلاحيات إن كان لمواقع أرثوذكسية أو غير أرثوذكسية".

بدوره، قال سليم: "على مستوى الحديث الدائر في البلد عن شغور في المواقع العسكرية في المجلس العسكري هذا شغور في بعض مؤسسات وزارة الدفاع. سعيت أنا كوزير دفاع وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن نعيّن من يحلّ في هذه المواقع بتواريخ إحالة الضباط التي كانوا يشغلونها على التقاعد، لكن ذلك لم يتم الاتفاق عليه ولم يحصل، والشغور حاصل مما قبل مطلع العام حتى اليوم. حالياً هذه المواقع لا يجوز فيها لا الارتجال ولا التسرّع ولا تكون خارج أي صلاحية للحكومة".

وتابع: "عندما يكون هناك اتفاق وطني، وتوافق على هذه التعيينات على المستوى الوطني، عندها يسهل العمل باتجاه تسمية الأشخاص الذين يتولّون هذه المواقع، إنما تحصل وفقاً لقانون الدفاع. في قانون الدفاع هذه صلاحية وزير الدفاع حصراً ولا أحد سواه يستطيع أن يتناول هذه المواضيع وكأنه يسير في طليعة المطالبين". 

وختم: الموضوع وطني، يتعلّق بالمؤسسة العسكرية، ولا أحد أحرص من وزير الدفاع على هذه المؤسسة. نحن نسعى إلى كل ما يحصّن لبنان وما يحصّن الجيش وكل المؤسسات ليبقى هذا الوطن صامداً في وجه كل ما يتعرّض له من أزمات". 

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