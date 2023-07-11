الراعي عرض الاوضاع مع سفير ايران وتأكيد ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

عرض البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، مع سفير إيران لدى لبنان مجتبى اماني الأوضاع العامة، وكان تأكيد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.



وأعرب السفير اماني للبطريرك الراعي عن استعداده للمساعدة، كما تطرق الحديث الى ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بكرامة من أجل الحفاظ على تاريخهم وتراثهم.



وبعد الزيارة غادر السفير اماني دون الادلاء بأي تصريح.