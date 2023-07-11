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تيمور جنبلاط استقبل مخزومي وعرض التطورات مع وفد "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
2023-07-11 | 11:48
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تيمور جنبلاط استقبل مخزومي وعرض التطورات مع وفد "الاعتدال الوطني"
استقبل رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، النائب فؤاد مخزومي، بحضور النواب وائل أبو فاعور، راجي السعد وفيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
كما استقبل جنبلاط وفدا من كتلة "الاعتدال الوطني"، يضم النواب: وليد البعريني، أحمد رستم، أحمد الخير وسجيع عطية، بحضور النواب أبو فاعور، هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، وحرب.
وتم البحث في عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
وإثر اللقاء، قال البعريني: "جئنا اليوم لتقديم التهنئة للنائب جنبلاط الذي تربطنا به علاقة تاريخية عبر والده وعبر الحزب، الذي بدوره لديه تضحيات كبيرة في البلد. كذلك، دعوناه إلى زيارة منطقة الشمال التي تكن له محبة خاصة. كما كانت مناسبة للتحدث في أمور حياتية، من الطبابة إلى موضوع حاكم مصرف لبنان، وتطرّقنا كذلك إلى الملف الرئاسي، آملين في أن تكون بيننا لقاءات مستمرة لوضع آلية التعاون بهدف خدمة البلد".
من جهته، قال عبدالله: "تشرفنا اليوم بزيارة كتلة الاعتدال الوطني التي لديها في قلوب وضمير "التقدمي" واللقاء الديمقراطي كل الاحترام والتقدير، لأننا نتشارك الثوابت الوطنية الكبرى والخط المنفتح الداعي للحوار، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة. لقد تذكرنا والكتلة التاريخ المشترك للمعلم الشهيد كمال جنبلاط مع عكار ومناطق الشمال كافة، وقررنا أن نستعيد هذه الذاكرة الوطنية".
وأشار إلى أن "اللقاء تضمن تركيزا على دعم المشاريع الانمائية والحيوية في الشمال، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين لما يمثلون من موقع حواري منفتح قادر على تقريب وجهات النظر وإعادة ترميم مؤسسسات الدولة".
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