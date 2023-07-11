لقاء بين بخاري ونظيره القطري... وبحث في الاجتماع التحضيري للاجتماع الخماسي

لقاء بين بخاري ونظيره القطري... وبحث في الاجتماع التحضيري للاجتماع الخماسي

في اليرزة، حضرت الاوضاع في لبنان والمنطقة في لقاء السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بنظيره القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وذلك لوداعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى لبنان.



وبحسب معلومات الـLBCI ، الطرفان بحثا في الاجتماع التحضيري للاجتماع الخماسي والذي سيعقد في الدوحة الاسبوع المقبل.

