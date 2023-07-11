ديما صادق: سأستأنف

في ملف الحريات، اعلن التيار الوطني الحرّ صدور قرار قضائي عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بحق الاعلامية ديما صادق قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بحقها لتلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زورًا بأنّهم عنصريون وبأنّ التيار حزب نازي.من جهتها، اعتبرت صادق في تغريدة ان قرار القاضية حجيلي سابقة استثنائية، واضافت: "سأستأنف والنضال مكفي".