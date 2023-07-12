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جعجع التقى فرونتيسكا: الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان
أخبار لبنان
2023-07-12 | 02:21
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جعجع التقى فرونتيسكا: الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان
جعجع التقى فرونتيسكا
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، قبيل مغادرتها الى نيويورك حيث ستعرض تقريرها السنوي حول القرار 1701 في مجلس الامن.
وشكّل اللقاء الذي حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز مارك سعد، مناسبةً دعا في خلالها جعجع أمين عام الامم المتحدة وقيادة اليونيفيل عبر فرونتيسكا، الى إصدار قرار صريح وحاسم حول المسألة الحدودية الجنوبية الشائكة، باعتبار انها الجهة الوحيدة القادرة على حسم هذه المسألة و قطع الشك باليقين، ناهيك عن بلورة الحقيقة امام الراي العام اللبناني.
كما تطرّق رئيس القوات الى الملف الرئاسي العالق، حيث اوضح لفرونتيسكا أن الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان، قادر على إعادة تشكيل السلطة وبالتالي الانطلاق نحو الاصلاح ومعالجة كل المسائل العالقة.
جعجع الذي أطلع الضيفة عن تمسّك فريق الممانعة بالحوار وفق الشكل الذي يطرحه، بهدف تشتيت الأنظار وتضييع الفرصة السانحة امام اللبنانيين، شدّد على ضرورة إقلاع هذا الفريق عن سياسة التعطيل التي ينتهجها والتوجه الى المجلس النيابي، وعدم الخروج منه قبل انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره.
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جعجع
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