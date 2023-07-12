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انطلاق حملة "خلينا نتحاور" بمناسبة اليوم العالمي للحوار

أخبار لبنان
2023-07-12 | 02:38
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انطلاق حملة &quot;خلينا نتحاور&quot; بمناسبة اليوم العالمي للحوار
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انطلاق حملة "خلينا نتحاور" بمناسبة اليوم العالمي للحوار

إنطلقت اليوم حملة "خلينا نتحاور" التي أطلقها وزيرا الاتصالات والاعلام في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وزياد المكاري بمناسبة "اليوم العالمي للحوار" من أجل تشجيع الحوار والتواصل بين اللبنانيين.

وأفاد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بأن الحملة "تقدم  30 دقيقة مكالمات مجانية على شبكة الخليوي للخطوط الثابتة والمسبقة الدفع اليوم الأربعاء ١٢ تموز، وعلى الشبكة الثابتة عبر زيادة استخدام الانترنت 50 غيغابيت و1000 دقيقة تخابر عن شهر تموز".

أخبار لبنان

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خلينا نتحاور

جوني القرم

زياد المكاري

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