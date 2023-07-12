مخزومي يوجه سؤالا الى ميقاتي ووزير المال

توجهت أكثر من مرة للحكومة بسؤال حول السبب وراء عدم نشر تقرير التدقيق المالي الجنائي بحسابات #مصرف_لبنان من قبل "Alvarez&Marsal" وطالبت بالحصول على نسخة منه للاطلاع عليه وضمان عدم تزوير الحقائق. أتوجه اليوم أيضًا بسؤال لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل،… pic.twitter.com/OzXU28LmwT
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 12, 2023
توجهت أكثر من مرة للحكومة بسؤال حول السبب وراء عدم نشر تقرير التدقيق المالي الجنائي بحسابات #مصرف_لبنان من قبل "Alvarez&Marsal" وطالبت بالحصول على نسخة منه للاطلاع عليه وضمان عدم تزوير الحقائق. أتوجه اليوم أيضًا بسؤال لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل،… pic.twitter.com/OzXU28LmwT