مخزومي يوجه سؤالا الى ميقاتي ووزير المال

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "توجهت أكثر من مرة للحكومة بسؤال حول السبب وراء عدم نشر تقرير التدقيق المالي الجنائي بحسابات مصرف لبنان من قبل "Alvarez&Marsal" وطالبت بالحصول على نسخة منه للاطلاع عليه وضمان عدم تزوير الحقائق. أتوجه اليوم أيضًا بسؤال لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، لماذا تكبدت حكومتكم حوالى مليونين ونصف مليون دولار من أموال الناس لقاء تقرير لن يساهم في كشف حقيقة ما حصل وأدى إلى خسارة أموالهم وجنى أعمارهم، وجعلتنا نحصل في نهاية المطاف على تقرير مبدئي ليس لديه أي صيغة قانونية وهو مجرد مسودة لا تحمّل الشركة أي مسؤولية ولا يمكن لأحد الاطلاع على مضمونها إلا بموافقة وزير المال نفسه؟".