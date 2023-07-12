دار الفتوى: 19 الحالي بداية السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أنّ بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هـ يوافق يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر تموز الحالي 2023م.



وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خصوصا بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خيرٍ ويمن وبركة.