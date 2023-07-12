لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري: لعدم تجزئة رواتبنا

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، أن "الادارة افرجت اليوم عن نصف مستحقاتنا عن شهر حزيران الفائت". وأكدت بـ"إسم الموظفين رفضها لفكرة تجزئة الراتب والذي هو أصلا وبقيمته الكاملة، لم يعد ذات اهمية ولا يعول عليه مع تدهور الوضع المعيشي وحضورنا اليومي الى عملنا".



وقالت: "نجدد ما سبق واعلناه منذ ايام، ضرورة السعي من الادارة والمعنيين لتحصيل ديون ومستحقات المستشفى لتأمين استمراريتها ودفع المستحقات للموظفين في اوانها، ونشدد اخيرا على انه وفي حال لم تستكمل الادارة دفع المتبقي من الرواتب مع بداية الاسبوع المقبل، فإننا سنضطر لإتخاذ خطوات تصعيدية يتحمل تبعاتها المسؤولون".