مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة تحمل رقم 18/2023، تقضي بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 19 تموز الحالي، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.