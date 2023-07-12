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مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
2023-07-12 | 05:59
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مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة تحمل رقم 18/2023، تقضي بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 19 تموز الحالي، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
***للإطلاع على المذكرة،
اضغط هنا
.
أخبار لبنان
ميقاتي
مذكرة
إقفال
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