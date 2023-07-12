السفير السعودي إستقبل وزير الاقتصاد... وهذا ما جرى بحثه

السفير السعودي إستقبل وزير الاقتصاد

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مكتبه بالسفارة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خصوصا في الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والاقليمية.