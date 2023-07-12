تيمور جنبلاط من عين التينة: العلاقة مع بري ستستمر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط مع وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" ضم النواب: أكرم شهيب، وائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن ومستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حسام حرب، في حضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل حيث تم بحث الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.



وبعد اللقاء تحدث النائب جنبلاط، فقال: "نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وان شاء الله سوف نكمل بها هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الامور مثل رئاسة الجمهورية لكن هذه العلاقة سوف تستمر وخصوصا في موضوع رئاسه الجمهورية وكما سبق وقال الرئيس بري الاساس هو الحوار ونحن معه في هذا الموضوع".