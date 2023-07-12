وزير الخارجية يلتقي غريو والسفير البريطاني

عرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب التطورات السياسية مع سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو.



كما تم البحث في موضوع التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الشهر المقبل.



كما التقى الوزير بو حبيب السفير البريطاني هاميش كويل وبحث معه العلاقات الثنائية وموضوع التجديد لليونيفيل.