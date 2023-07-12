فض العروض لتلزيم الخدمات البريدية... وزارة الاتصالات تقبل بعرض شركتين تابعتين لـCMA CGM

علمت الـLBCI أن جلسة فض العروض التي عقدت اليوم في المديرية العامة للبريد لتلزيم الخدمات البريدية لشركة جديدة، والتي تقدم اليها عرض وحيد، وهما شركتي Merit Invest و Colis Privé التابعين لمجموعة شركة CMA CGM أسفرت عن قبول هذا العرض من قبل وزارة الإتصالات.



وقدّم العرض نسبة مشاركة للدولة اللبنانية في إرادات الشركة بنسبة ١٢٪؜ ، وهيئة الشراء العام قد تطلب الملف في اليومين المقبلين لمزيد من التدقيق، بحسب المعلومات.