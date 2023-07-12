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حمية ممثلا ميقاتي في تدشين السكانر عند معبر المصنع: مرافقنا البرية والبحرية والجوية باتت مجهزة بآلات كشف بمعايير ومواصفات عالمية
أخبار لبنان
2023-07-12 | 12:23
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حمية ممثلا ميقاتي في تدشين السكانر عند معبر المصنع: مرافقنا البرية والبحرية والجوية باتت مجهزة بآلات كشف بمعايير ومواصفات عالمية
شهد معبر المصنع الحدودي، تدشين عمل السكانر للكشف على حمولة ومحتويات الشاحنات على خطوط ترانزيت التصدير وافتتاح ساحات الشحن المؤهلة حديثا على المعبر، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.
وأكد وزير الاشغال أن "وجودنا على معبر المصنع الحدودي رسالة أفعال لا أقوال الى الدول العربية جميعها وكل من تصله صادراتنا الوطنية في هذا العالم، مفادها أننا حريصون على جميع الدول التي تصلها تلك الصادرات من زراعية وصناعية وغيرها بقدر حرصنا على جودة بضائعنا".
وشدد حميه على أن مرافقنا البرية والبحرية والجوية باتت مجهزة بآلات كشف بمعايير ومواصفات عالمية.
ورأى أن هذه الخطوة تؤكد للعالم اجمع أن المعبر أصبح آمنا الى ابعد الحدود، إضافة الى المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية في مرفأ بيروت وطرابلس والمصنع الحدودي، موضحا أن هذا كله يأتي ضمن استراتيجية الحكومة، وأكد أن من باب اولويات الحكومة في الوقوف الى جانب المزارعين والصناعيين، بالتعاون البناء مع مدير عام الجمارك والجمارك بالسهر على كل المرافق.
واردف وزير الاشغال: "رسالتنا من المصنع هي رسالة فعل على الارض من على معبر مجهز بكامل التجهيزات ضمن المعايير الكاملة في منطقة مجهزة بالسكانر تمتد على عشرات آلاف الأمتار، وذلك بهدف الحصول على شهادة تصدير من مكان واحد بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والجمارك، والذين نجدد شكرنا لهم على ما يقومون به".
وأكد أن السعي مع المدير العام للجمارك لسد جميع الثغرات.
أخبار لبنان
حميه
سكانر
معابر حدودية
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