بلدية غلبون تطلق برنامحها السياحي لصيف 2023: سهرات موسيقية ونشاطات بيئية



اعلنت بلدية غلبون برنامحها السياحي لصيف 2023 بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار.



ويتضمن البرنامج في الثالث من آب سهرة فنية مع الفنان "ألِف أبي سعد "مع اوركسترا تتضمن آلات موسيقية من كل بلدان البحر المتوسط.



وفي والرابع والخامس من آب نشاطات بيئية في غلبون، اما في السادس من آب، فحفل للفنان ميشال فاضل.