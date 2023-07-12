سفير قطر في لبنان: لا شيء أهم من إنتخاب رئيس للجمهورية

في من الديمان التي جاءها مودعا، رأى سفير قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي أن لا شيء أهم من إنتخاب رئيس للجمهورية، وفي أسرع وقت ممكن، مؤكداً وقوف قطر دائماً الى جانب لبنان.