نصرالله: لدينا مرشحنا وهو فرنجية ولكن سنتناقش أولا عندما نذهب إلى الحوار

شدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أن الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه.



ورأى نصرالله، في خطاب في الذكرى السنوية السابعة عشر لانطلاق حرب تموز، أن الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار، وقال:" صحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولكن سنتناقش أولا".



وتابع بالقول :" قيل إن الحزب يريد ثمناً مقابل التخلي عن دعم فرنجية وتشريع القانون لسلاحه لكننا لم نطلب هذا الشيء ولن نطلب اي شيء من ذلك وهذا ليس مصلحة وطنية".



وأكد نصرالله أن لا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض، مشيرا إلى أنه عندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر.



وفي سياق آخر، شدد الامين العام لحزب الله على أن لا الفدرالية حلّ في لبنان ولا التقسيم، مؤكدا أننا " لن نستخدم المقاومة لفرض أي خيار سياسي في الداخل".



وعن حرب تموز، اعتبر أن هذا الانجاز تم الحفاظ عليه وتطويره وتقويته من أجل معادلة حماية لبنان، ورأى أيضا أن حرب 2006 أنهت قوة اسرائيل و"عززنا ميزان الردع الحامي للبنان".



وعن القسم الشمالي من منطقة الغجر، أوضح نصرالله أن الامم المتحدة تعترف أن القسم الشمالي من بلدة الغجر هي ارض لبنانية، معتبرا أن نصب الجانب الاسرائيلي للخيم في البلدة سيحرك من جديد ملف النزاع على الارض.



أيضا، أكد الامين العام لحزب الله أنه لا يوجد شيء اسمه ترسيم حدود برية لانها مرسّمة منذ عشرينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن العدو الاسرائيلي يتواجد حاليا عند بعد النقاط من الناقورة وصولا إلى الغجر وعليه الخروج منها.