جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفض الرضوخ للفريق الآخر، مشيرا إلى أنه عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار".



وقال جعجع، في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI:" "لحقنا الكذاب على باب الدار" ومن هذا المنطلق لن نضيّع وقتا إضافيا على اي حوار فهو لن يوصلنا إلى مكان".



وأكد أن حزب الله لن يكون بأي لحظة من اللحظات من دعاة الحوار وهم منذ اللحظة الاولى يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه بدل أن يدعو حزب الله إلى الحوار فليتوقفوا عن تعطيل الانتخابات الرئاسية.



واشار إلى أنهم غير منغلقين على اي مرشح آخر، داعيا إلى أن يُطرح بطريقة جدية، ورأى أن هناك بعض الاشخاص أفضل من غيرهم لهذه المرحلة.



وأكد جعجع أن مرشحهم الآن هو جهاد أزعور على الرغم من أن اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح للرئاسة منذ البداية.



وفي سياق منفضل، كشف جعجع، أنه على الرغم من أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسيفكرون بالموضوع، معتبرا أنها مسألة تمسّ بحياة الناس.



وعن قضية عن القرنة السوداء، قال جعجع إن أهالي الضحايا يعرفون شعورنا، مؤكدا أن هوية القاتل عُرفت ونحن نساعد لكي يأخذ الجاني جزاءه.



وعن منطقة الغجر الحدودية، تساءل رئيس حزب القوات اللبنانية عن سبب فتح الملف اليوم "لان كافة المعطيات الدولية تفيد بأنّ الوضع في الغجر على هذه الحال أقلّه منذ العام 2006".



من جهة أخرى، رأى جعجع أن التركيبة الحالية في إطار اتفاق الطائف ليست على ما يرام، دعيا إلى إعادة البحث بكل التركيبة في إطار الطائف، واعتبر أن لبنان أصغر من أن يُجزّأ.



















