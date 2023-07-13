سالم زهران للـLBCI: ما يحدث في جنوب لبنان لا يدعو الى القلق... وماذا قال عن الملف الرئاسي؟

أكد مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران أن ما يحدث في جنوب لبنان لا يدعو الى القلق، مشيرا الى أن الإسرائيلي لن يجرؤ على الذهاب الى حرب على لبنان.



ولفت زهران في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الإعلام على الجبهتين كبّر المشهد ورفع من منسوب التوتر. وقال: "لم نكن على شفير حرب كما يظن البعض وما كان يحصل هو نزاع وليست المرة الأولى التي يحصل، ومن تحرير الـ2000 وحتّى اليوم وهناك عدد من النقاط المختلف عليها، أَضافَ اليها العدو الإسرائيلي نقطة جديدة وهي سياج الغجر. والبعض ذهب الى القول ان هذه مقدمات لترسيم الحدود البرية ولكن نحن رسّمنا حدودنا البرية من الأساس".



وأضاف: "نحن لا ننتظر ترسيم الحدود البرية مع اسرائيل، نحن ننتظر في البرّ مسألتين: الأولى، حل النقاط المختلف عليها الـ13، أما المسألة الثانية فهي انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر وفك السياج الجديد".

وفي موضوع الإستحقاق الرئاسي، رأى زهران ألا شيء جدّي في الملف الرئاسي اللبناني وكل ما يحصل هو تضييع للوقت.

وعن اللقاء الذي حصل بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله، أوضح أن هذا اللقاء حصل بقاعدة وحيدة وأساسية وهي "الحوار من غير شروط".

وأكد أن الحوار بين باسيل وحزب الله حصل وسيستكمل، لافتا الى أن الجلسة الأولى كانت ايجابية ولكن الإتفاق على موضوع الرئاسة لم يحصل بعد. وكشف أنه من المفترض أن يعقد لقاء بين وفيق صفا وباسيل في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، رأى أن "الفرنسيين سيخرجون رويدا رويدا من مستنقع الملف اللبناني الرئاسي". ولفت الى أن المجموعة الخماسية نقلت مكانها الجغرافي من باريس الى الدوحة.

وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكّد زهران أنه لن يتمّ التمديد له.