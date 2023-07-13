نتائج الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة الامتياز الفني تصدر اليوم...

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أن "كل أعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لشهادة الامتياز الفني قد انتهت. وبناءً عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الخميس الواقع فيه 13 تموز 2023 الساعة الثالثة من بعد الظهر".



ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: