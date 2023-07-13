الصليب الاحمر الدولي سلم عبر بوابة الناقورة جثة اللبناني نايف ابو عزي

نقل الصليب الأحمر الدولي من داخل فلسطين المحتلة عبر بوابة الناقورة الحدودية، جثة اللبناني نايف ابو عزي الذي كان دخل فلسطين المحتلة في العام 2000، حيث قام بتسليمها الى الصليب الأحمر اللبناني الذي بدوره سلمها الى ذويه في بلدة رميش الحدودية.