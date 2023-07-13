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الدفاع المدني الفلسطيني اعلن توقف كلّ خدماته في مخيم البداوي جراء أزمته المالية

أخبار لبنان
2023-07-13 | 05:44
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الدفاع المدني الفلسطيني اعلن توقف كلّ خدماته في مخيم البداوي جراء أزمته المالية
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الدفاع المدني الفلسطيني اعلن توقف كلّ خدماته في مخيم البداوي جراء أزمته المالية

 أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في مخيم البداوي، توقيف كلّ خدماته، جراء أزمة مالية تعصف به منذ أسابيع. وأعلن فوج مخيم البداوي، نفاد مخزون المواد الأساسية التي تستعمل في العمليات الطارئة، كعبوات البودرة وثاني أوكسيد الكربون، وكذلك عدم القدرة على تغطية الالتزامات المالية الشهرية وسواها، ما أخرج فوج مخيم البداوي عن الاستجابة للحالات الطارئة.
وجاء إعلان فوج المخيم، بعد أزمة مالية اشتدت منذ أشهر، فيما عانى الدفاع المدني الفلسطيني من تبعات أزمة الانهيار الاقتصادي اللبناني التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، والنقص الحاد في التمويل.
وفي وقت سابقه نبّه الدفاع المدني من خطورة توقف خدماته، وذلك خلال زيارات متتالية قام بها للفصائل واللجان الشعبية خلال شهر حزيران الفائت، التقى فيها مسؤولي حركتي فتح وحماس واللجان الشعبية.
وكان الدفاع المدني قد أكّد " ضرورة توفير تمويل مستدام، بما في ذلك فكرة إنشاء نظام جباية شهري من أصحاب المحالّ داخل شوارع المخيم، ووضع صناديق تبرع على حواجز المخيم لجمع التبرعات يومين من كل شهر بما في ذلك زيارة رجال الأعمال كافة لدعم الدفاع المدني". وجرى نقاش ذلك مع الفصائل واللجان الشعبية.

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