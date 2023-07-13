قاووق من الدوير: إستئناف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر خطوة في الإتجاه الصحيح

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اننا "لقد صبرنا أمام الأذى والطعن بالظهر أثناء عدوان تموز حرصاً على الإستقرار في لبنان".

وقال "



الطعن بالظهر كان أشدّ إيلاماً ولفت إلى أننا لا ننسى الموقف المقاوم للرئيس بري الذي كان شريكاً في صنع الإنتصارات كما ولا ننسى مواقف الوفاء والوطنية للرئيس لحود والجنرال ميشال عون".



وخلال حفل تكريمي أقيم في بلدة الدوير إحياءً لذكرى شهادة السيد عادل عكاش وعائلته قال قاووق نُرحب بإعادة الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وهو نموذج للحوار غير المشروط الذي طالما دعونا إليه وخطوة في الإتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته .