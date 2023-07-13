قرار لوزير العمل باقفال مكتبين لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

دريان بحث والخطيب في المستجدات على الساحة اللبنانية

دريان بحث والخطيب في المستجدات على الساحة اللبنانية

القوات: ندعو الغيارى على حقوق الانسان في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم