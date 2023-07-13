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بعد التوتر الأمني في الجنوب... كيف هي الصورة اليوم؟

بعد التوتر الأمني الذي سجل جنوبا، بين بعض الأهالي وجيش العدو الاسرائيلي، كيف هي الصورة اليوم؟