المديرية العامة للدفاع المدني ترفع الجهوزية في مراكزها تحسبا لخطر اندلاع الحرائق في الأحراج في اليومين المقبلين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه "استناداً الى نشرة حرائق الغابات التي تصدر يومياً عن المديرية والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الأحراج لا سيّما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، رفعت المديرية العامة للدفاع المدني الجهوزية في المراكز الإقليمية والعضوية كافة".



وفي السيّاق، ذكرت المديرية العامة المواطنين والمقيمين بضرورة الإتصال على الرقم 125 للتبليغ فور مشاهدتهم الدخان الناتج عن الحريق أو عند وقوع أي طارئ، كما تدعوهم إلى التقيّد بإرشاداتها حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات.