الأحرار: قرار الإتحاد الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين المُجحْف بحقّْ لبنان وسيادته

توقف المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، "عند قرار الإتحاد الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين المُجحْف بحقّْ لبنان وسيادته، لذا يشدّد الحزب على ضرورة عودتهم إلى بلدهم، أو إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية القريبة من الحدود اللبنانية تحت إشراف الأمم المتحدة، ريثما تتوفر ظروف عودتهم الآمنة الى مدنهم وقراهم.



في موضوع حاكمية مصرف لبنان يؤكد حزب الوطنيين الأحرار على اللاءات التالية:

لا للتشريع، لا للتّمديد، لا للتّعيين، لا لتهرّب نواب الحاكم من مسؤولياتهم والاجتهادات القانونية، ونعم لتطبيق الدستور وقانون النقد والتسليف، وإنتخاب رئيس للجمهورية وباسرع وقت ممكن."





وشجب حزبُ الوطنيين الأحرار "الحكم القضائي الذي صدر بحق الإعلامية ديما صادق، خاصةً وأن القرار يخفي في طيّاتِهِ تواطؤاً سياسيّاُ، ما يؤكد أن القضاء غير عادل و منحاز، مع العلم أن المدّعي يتحفنا دائماً بحديثه عن حرية المعتقد والرأي."