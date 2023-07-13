الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري: متمسكون بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين
أخبار لبنان
2023-07-13 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بري: متمسكون بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين
جدّد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري التأكيد خلال ترؤسه إجتماعاً للقطاع الاغترابي في حركة أمل على تمسك الحركة بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين كل المودعين كاملة وتحديداً ودائع المغتربين اللبنانيين.
وقال رئيس المجلس : منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو هو ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين .
ونوه بالدعم والمؤازرة التي قدمها ويقدمها الإغتراب اللبناني للبنان المقيم قائلاً : هو دعم لا يُقاس بالشكر والإمتنان فقط إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين .
وأكد رئيس المجلس على وجوب مقاربة ملف الإغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب ، مشدداً أمام الكادرات الإغترابية الحركية على ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين والانظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم .
على صعيد آخر استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصناعة في حكومة تصريف جورج بوشكيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع الصناعي .
أخبار لبنان
متمسكون
بوجوب
للتعافي
الإقتصادي
والمالي
المودعين
التالي
بوحبيب بحث في التجديد لقوات "اليونيفيل" مع سفيري روسيا والبرازيل
الراعي بحث مع زواره في الاوضاع العامة وفرونتسكا أكدت الالتزام بمساعدة لبنان وباسيل: ما قلناه لا يقال للاعلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-02
سمير ضاهر للـLBCI: لا شطب للودائع وحقوق المودعين موجودة
أخبار لبنان
2023-07-02
سمير ضاهر للـLBCI: لا شطب للودائع وحقوق المودعين موجودة
0
أخبار لبنان
06:14
القوات: ندعو الغيارى على حقوق الانسان في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم
أخبار لبنان
06:14
القوات: ندعو الغيارى على حقوق الانسان في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم
0
امن وقضاء
13:35
التعنيف في إحدى الحضانات يحرّك الاهالي للمطالبة بحقوق أطفالهم
امن وقضاء
13:35
التعنيف في إحدى الحضانات يحرّك الاهالي للمطالبة بحقوق أطفالهم
0
أخبار دولية
2023-07-08
يلين تؤكد أن واشنطن وبكين يجب أن تتحاورا "بشكل مباشر" حول القضايا الإقتصادية
أخبار دولية
2023-07-08
يلين تؤكد أن واشنطن وبكين يجب أن تتحاورا "بشكل مباشر" حول القضايا الإقتصادية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:22
اعلان من وزارتي الزراعة والاقتصاد الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالاستفادة من الدعم
أخبار لبنان
11:22
اعلان من وزارتي الزراعة والاقتصاد الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالاستفادة من الدعم
0
امن وقضاء
10:42
قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في جرود القموعة
امن وقضاء
10:42
قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في جرود القموعة
0
أمن وقضاء
10:34
دهم منزل مطلوب في منطقة الشياح وتوقيف أشخاص في منطقة الحمرا
أمن وقضاء
10:34
دهم منزل مطلوب في منطقة الشياح وتوقيف أشخاص في منطقة الحمرا
0
أخبار لبنان
09:52
"العلاقات الثنائية" في لقاء بين بخاري والسفيرة الكندية
أخبار لبنان
09:52
"العلاقات الثنائية" في لقاء بين بخاري والسفيرة الكندية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-07-03
انخفاض في أسعار المحروقات...
خبر عاجل
2023-07-03
انخفاض في أسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
05:03
الصليب الاحمر الدولي سلم عبر بوابة الناقورة جثة اللبناني نايف ابو عزي
أخبار لبنان
05:03
الصليب الاحمر الدولي سلم عبر بوابة الناقورة جثة اللبناني نايف ابو عزي
0
منوعات
2023-07-05
تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!
منوعات
2023-07-05
تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!
0
منوعات
2023-06-24
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
منوعات
2023-06-24
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم
أخبار دولية
07:39
قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم
0
أخبار لبنان
06:25
بعد التوتر الأمني في الجنوب... كيف هي الصورة اليوم؟
أخبار لبنان
06:25
بعد التوتر الأمني في الجنوب... كيف هي الصورة اليوم؟
0
أخبار لبنان
05:47
قاووق من الدوير: إستئناف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر خطوة في الإتجاه الصحيح
أخبار لبنان
05:47
قاووق من الدوير: إستئناف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر خطوة في الإتجاه الصحيح
0
أخبار لبنان
16:25
جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"
أخبار لبنان
16:25
جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"
0
أخبار لبنان
16:03
نصرالله: لدينا مرشحنا وهو فرنجية ولكن سنتناقش أولا عندما نذهب إلى الحوار
أخبار لبنان
16:03
نصرالله: لدينا مرشحنا وهو فرنجية ولكن سنتناقش أولا عندما نذهب إلى الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
نهائي الدوري السوري في كرة السلة بنكهة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:12
نهائي الدوري السوري في كرة السلة بنكهة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
زيارة خاطفة لعباس في مخيم جنين حملت رسائل عدة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
زيارة خاطفة لعباس في مخيم جنين حملت رسائل عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
طهران في أوج سعيها الى حشد دعم دبلوماسي..
تقارير نشرة الاخبار
14:08
طهران في أوج سعيها الى حشد دعم دبلوماسي..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وزير الاتصالات يطلق مزايدة الخدمات البريدية للمرة الثالثة... فهل تكون التالتة ثابتة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وزير الاتصالات يطلق مزايدة الخدمات البريدية للمرة الثالثة... فهل تكون التالتة ثابتة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:33
عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
منوعات
15:33
عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
2
آخر الأخبار
13:07
بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!
آخر الأخبار
13:07
بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!
3
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
خبر عاجل
02:07
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: نشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق
خبر عاجل
02:07
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: نشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق
5
خبر عاجل
15:02
نصرالله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار وصحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية ولكن سنتناقش ولا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
خبر عاجل
15:02
نصرالله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار وصحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية ولكن سنتناقش ولا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
6
فنّ
13:54
"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!
فنّ
13:54
"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!
7
خبر عاجل
15:54
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
خبر عاجل
15:54
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
8
خبر عاجل
14:51
نصرالله: الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه
خبر عاجل
14:51
نصرالله: الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More