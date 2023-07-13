بري: متمسكون بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين

جدّد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري التأكيد خلال ترؤسه إجتماعاً للقطاع الاغترابي في حركة أمل على تمسك الحركة بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين كل المودعين كاملة وتحديداً ودائع المغتربين اللبنانيين.



وقال رئيس المجلس : منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو هو ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين .

ونوه بالدعم والمؤازرة التي قدمها ويقدمها الإغتراب اللبناني للبنان المقيم قائلاً : هو دعم لا يُقاس بالشكر والإمتنان فقط إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين .



وأكد رئيس المجلس على وجوب مقاربة ملف الإغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب ، مشدداً أمام الكادرات الإغترابية الحركية على ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين والانظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم .



على صعيد آخر استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصناعة في حكومة تصريف جورج بوشكيان حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع الصناعي .