بوحبيب بحث في التجديد لقوات "اليونيفيل" مع سفيري روسيا والبرازيل

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في آخر التطورات في موضوع التجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) مع كل من سفير روسيا الكسندر روداكوف وسفير البرازيل تارسيزيو كوست.