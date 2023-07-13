نواب من قوى التغيير يطالبون خطياً وزير المالية بنسخة عن تقرير التدقيق المالي الجنائي

توجّه ظهر اليوم في ٢٠٢٣/٧/١٣ النواب ملحم خلف، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنه وفراس حمدان، برفقة عدد مِن المحامين، الى مبنى وزارة المالية في بيروت، حيث سجلوا كتابًا خطيًا طلبوا بموجبه وزير المالية يوسف الخليل تزويدهم بنسخة عن التقرير التدقيق المالي الجنائي الصادر عن شركة Alvarez & Marsal، أكان هذا التقرير أولي (Preliminary Report) أو نهائي (Final Report)، وذلك إستناداً لأسبابٍ قانونية جديّة تضمنها هذا الكتاب.



من بعدها التقى الوفد النيابي وزير المالية في مكتبه، فتخلّل اللقاء شرح مستفيض للنواب عن أحقيّتهم بتزويدهم التقرير واستعرضوا الحجج الدستورية والقانونية التي تُلزم وزير المالية بتسليم النواب هذه النسخة، ومنها أنّ لا سريّة على تقرير أضحى ملك الجمهورية والذي كلّف الدولة، وبالتالي الناس، ملايين الدولارات.