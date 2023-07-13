"العلاقات الثنائية" في لقاء بين بخاري والسفيرة الكندية

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مكتبه بالسفارة ببيروت اليوم مع السفيرة الكندية لدى لبنان ستيفاني ماك كولوم، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر التطورات التي تشهدها الساحة السياسية اللبنانية بالإضافة إلى تبادل الرؤى في العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.