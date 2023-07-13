الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"العلاقات الثنائية" في لقاء بين بخاري والسفيرة الكندية
أخبار لبنان
2023-07-13 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"العلاقات الثنائية" في لقاء بين بخاري والسفيرة الكندية
استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مكتبه بالسفارة ببيروت اليوم مع السفيرة الكندية لدى لبنان ستيفاني ماك كولوم، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآخر التطورات التي تشهدها الساحة السياسية اللبنانية بالإضافة إلى تبادل الرؤى في العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أخبار لبنان
الثنائية"
بخاري
والسفيرة
الكندية
التالي
أسرار الصحف 13-7-2023
جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-19
شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية
آخر الأخبار
2023-06-19
شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية
0
آخر الأخبار
2023-06-19
شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية
آخر الأخبار
2023-06-19
شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية
0
صحف اليوم
2023-05-12
مصادر مطلعة لـ "الاخبار" عن لقاء البخاري - فرنجية: محاولة لاصطياد عصفورين بحجر واحد؟
صحف اليوم
2023-05-12
مصادر مطلعة لـ "الاخبار" عن لقاء البخاري - فرنجية: محاولة لاصطياد عصفورين بحجر واحد؟
0
صحف اليوم
23:57
"اللقاء الخماسي" من أجل لبنان في الدوحة الاثنين (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:57
"اللقاء الخماسي" من أجل لبنان في الدوحة الاثنين (الأنباء الكويتية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:22
اعلان من وزارتي الزراعة والاقتصاد الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالاستفادة من الدعم
أخبار لبنان
11:22
اعلان من وزارتي الزراعة والاقتصاد الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالاستفادة من الدعم
0
امن وقضاء
10:42
قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في جرود القموعة
امن وقضاء
10:42
قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في جرود القموعة
0
أمن وقضاء
10:34
دهم منزل مطلوب في منطقة الشياح وتوقيف أشخاص في منطقة الحمرا
أمن وقضاء
10:34
دهم منزل مطلوب في منطقة الشياح وتوقيف أشخاص في منطقة الحمرا
0
أخبار لبنان
09:09
نواب من قوى التغيير يطالبون خطياً وزير المالية بنسخة عن تقرير التدقيق المالي الجنائي
أخبار لبنان
09:09
نواب من قوى التغيير يطالبون خطياً وزير المالية بنسخة عن تقرير التدقيق المالي الجنائي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
أمن وقضاء
2023-07-12
شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش
أمن وقضاء
2023-07-12
شعبة المعلومات تتدخّل بالوقت المناسب وتُنقذ فتاتين من براثن متحرّش
0
منوعات
13:35
شاب طلب يد صديقته بتسجيل صوتي بصوت والدها المتوفي! (فيديو)
منوعات
13:35
شاب طلب يد صديقته بتسجيل صوتي بصوت والدها المتوفي! (فيديو)
0
فنّ
2023-07-12
قلق نادين نسيب نجيم يحرمها من النوم: "يا رب سلّمتك اولادي"
فنّ
2023-07-12
قلق نادين نسيب نجيم يحرمها من النوم: "يا رب سلّمتك اولادي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم
أخبار دولية
07:39
قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم
0
أخبار لبنان
06:25
بعد التوتر الأمني في الجنوب... كيف هي الصورة اليوم؟
أخبار لبنان
06:25
بعد التوتر الأمني في الجنوب... كيف هي الصورة اليوم؟
0
أخبار لبنان
05:47
قاووق من الدوير: إستئناف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر خطوة في الإتجاه الصحيح
أخبار لبنان
05:47
قاووق من الدوير: إستئناف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر خطوة في الإتجاه الصحيح
0
أخبار لبنان
16:25
جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"
أخبار لبنان
16:25
جعجع: عندما يحتكمون للدستور عندها "نذهب للحوار"
0
أخبار لبنان
16:03
نصرالله: لدينا مرشحنا وهو فرنجية ولكن سنتناقش أولا عندما نذهب إلى الحوار
أخبار لبنان
16:03
نصرالله: لدينا مرشحنا وهو فرنجية ولكن سنتناقش أولا عندما نذهب إلى الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
نهائي الدوري السوري في كرة السلة بنكهة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:12
نهائي الدوري السوري في كرة السلة بنكهة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
زيارة خاطفة لعباس في مخيم جنين حملت رسائل عدة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
زيارة خاطفة لعباس في مخيم جنين حملت رسائل عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
طهران في أوج سعيها الى حشد دعم دبلوماسي..
تقارير نشرة الاخبار
14:08
طهران في أوج سعيها الى حشد دعم دبلوماسي..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وزير الاتصالات يطلق مزايدة الخدمات البريدية للمرة الثالثة... فهل تكون التالتة ثابتة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وزير الاتصالات يطلق مزايدة الخدمات البريدية للمرة الثالثة... فهل تكون التالتة ثابتة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:33
عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
منوعات
15:33
عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
2
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
آخر الأخبار
13:07
بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!
آخر الأخبار
13:07
بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!
4
خبر عاجل
02:07
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: نشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق
خبر عاجل
02:07
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: نشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق
5
خبر عاجل
15:02
نصرالله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار وصحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية ولكن سنتناقش ولا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
خبر عاجل
15:02
نصرالله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار وصحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية ولكن سنتناقش ولا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
6
فنّ
13:54
"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!
فنّ
13:54
"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!
7
خبر عاجل
15:54
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
خبر عاجل
15:54
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
8
خبر عاجل
14:51
نصرالله: الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه
خبر عاجل
14:51
نصرالله: الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More