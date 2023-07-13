الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اعلان من وزارتي الزراعة والاقتصاد الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالاستفادة من الدعم
أخبار لبنان
2023-07-13 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اعلان من وزارتي الزراعة والاقتصاد الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالاستفادة من الدعم
اصدرت وزارتا الزراعة والاقتصاد والتجارة بلاغا الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالاستفادة من الدعم تضمن الشروط كافة.
للاطلاع على الاعلان
الضغط هنا
أخبار لبنان
وزارتي
الزراعة
والاقتصاد
مزارعي
القمح
والشعير
الراغبين
بالاستفادة
الدعم
التالي
مرجع سياسي مسؤول لـ"الجمهورية": القرار الأوروبي المتعلق بالنازحين مُدان شكلاً ومضموناً
زيارة لودريان الى السعوديّة "تنسيقية" (الجمهورية)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العراق يقايض النفط بالغاز الايراني...فهل تحل أزمة الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العراق يقايض النفط بالغاز الايراني...فهل تحل أزمة الكهرباء؟
0
اقتصاد
13:23
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 190 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
اقتصاد
13:23
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 190 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
0
فنّ
13:15
بعد ظهوره بشعرٍ أشقر وطويل من فيلم "باربي"... جون سينا يُشعل الإنترنت بهذه الصور!
فنّ
13:15
بعد ظهوره بشعرٍ أشقر وطويل من فيلم "باربي"... جون سينا يُشعل الإنترنت بهذه الصور!
0
السياحة في لبنان
13:09
أهلا بهالطلة من برمانا
السياحة في لبنان
13:09
أهلا بهالطلة من برمانا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
13:23
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 190 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
اقتصاد
13:23
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 190 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
0
السياحة في لبنان
13:09
أهلا بهالطلة من برمانا
السياحة في لبنان
13:09
أهلا بهالطلة من برمانا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
العمل المهني والتقني.. العمود الفقري لمختلف القطاعات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
العمل المهني والتقني.. العمود الفقري لمختلف القطاعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في ملف النزوح ضربة جديدة للبنان وسط صمت مطبق لمسؤوليه..
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في ملف النزوح ضربة جديدة للبنان وسط صمت مطبق لمسؤوليه..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
12:55
الأجواء جنوباً هادئة.. ماذا في آخر مستجداتها؟
امن وقضاء
12:55
الأجواء جنوباً هادئة.. ماذا في آخر مستجداتها؟
0
أخبار لبنان
12:55
لقاء الراعي بباسيل: لم يعد سهلًا عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار
أخبار لبنان
12:55
لقاء الراعي بباسيل: لم يعد سهلًا عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار
0
فنّ
05:45
تركي آل الشيخ ينفي صورته على فراش المرض: غير صحيحة
فنّ
05:45
تركي آل الشيخ ينفي صورته على فراش المرض: غير صحيحة
0
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العراق يقايض النفط بالغاز الايراني...فهل تحل أزمة الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العراق يقايض النفط بالغاز الايراني...فهل تحل أزمة الكهرباء؟
0
السياحة في لبنان
13:09
أهلا بهالطلة من برمانا
السياحة في لبنان
13:09
أهلا بهالطلة من برمانا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
العمل المهني والتقني.. العمود الفقري لمختلف القطاعات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
العمل المهني والتقني.. العمود الفقري لمختلف القطاعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في ملف النزوح ضربة جديدة للبنان وسط صمت مطبق لمسؤوليه..
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في ملف النزوح ضربة جديدة للبنان وسط صمت مطبق لمسؤوليه..
0
تقارير نشرة الاخبار
12:59
المال والاقتصاد يترنّحان بانتظار نهاية تموز..موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان
تقارير نشرة الاخبار
12:59
المال والاقتصاد يترنّحان بانتظار نهاية تموز..موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان
0
امن وقضاء
12:55
الأجواء جنوباً هادئة.. ماذا في آخر مستجداتها؟
امن وقضاء
12:55
الأجواء جنوباً هادئة.. ماذا في آخر مستجداتها؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 13-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 13-07-2023
0
أخبار دولية
07:39
قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم
أخبار دولية
07:39
قمة دول جوار السودان انطلقت في القاهرة... الرئيس المصري يدعو الأطراف المتحاربة الى وقف نزيف الدم
0
أخبار لبنان
06:25
بعد التوتر الأمني في الجنوب... كيف هي الصورة اليوم؟
أخبار لبنان
06:25
بعد التوتر الأمني في الجنوب... كيف هي الصورة اليوم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:33
عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
منوعات
15:33
عُثر على إبن الـ5 سنوات مصاباً بكدمات على رأسه ووجهه وجسمه... قتلت طفلها بمضادات الاكتئاب!
2
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
02:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
خبر عاجل
02:07
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: نشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق
خبر عاجل
02:07
متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: نشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق
4
خبر عاجل
15:02
نصرالله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار وصحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية ولكن سنتناقش ولا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
خبر عاجل
15:02
نصرالله: الحوار بشروط لم يعد اسمه حوار وصحيح عندما نأتي على طاولة الحوار لدينا اسم سليمان فرنجية ولكن سنتناقش ولا حلّ في لبنان إلا بالإتفاق بين بعضنا البعض وعندما تكون هناك جهوزية للحوار فنحن حاضرون ولا مشكلة لدينا بهذا الأمر
5
فنّ
13:54
"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!
فنّ
13:54
"أكيد رح تنفقس متل ما انفقست مع زياد برجي"... هكذا رد شربل خليل على القرار الصادر بحقه في الدعوى المقامة ضده من إليسا!
6
خبر عاجل
15:54
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
خبر عاجل
15:54
جعجع لـ حوار المرحلة:حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها دستوريًا القيام بالتعيينات ولكن إذا كان هناك طرح جدي لحاكم جديد للمركزي فسنفكر بالموضوع لان المسألة تمسّ بحياة الناس
7
خبر عاجل
14:51
نصرالله: الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه
خبر عاجل
14:51
نصرالله: الضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص رئيس الجمهورية المقبل الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه
8
آخر الأخبار
14:58
نصرالله: الرئيس ميشال عون كان لدينا ثقة بشخصه وانا من قلت عنه "جبل" واليوم سليمان فرنجية خيارنا فهو شجاع "وعندو ركاب"
آخر الأخبار
14:58
نصرالله: الرئيس ميشال عون كان لدينا ثقة بشخصه وانا من قلت عنه "جبل" واليوم سليمان فرنجية خيارنا فهو شجاع "وعندو ركاب"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More