علوية : الدولة اللبنانية اهدرت ملياري دولار على محطات تكرير وهمية

اكد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية خلال لقائه اصحاب المؤسسات الصناعية في البقاع في مجموعة "غاردينيا غران دور" الاقتصادية، بدعوة من رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، ان "الدولة اللبنانية وبفعل سياساتها المائية الفاشلة، اهدرت ملياري دولار على محطات تكرير وهمية".



وطالب بـ"عدم المزايدة في العلاقة بين الصناعيين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، وقال: "من يريد مصلحة الصناعيين عليه أن يوقف المعامل غير المرخصة والتهريب وليس التشويش بشكل سلبي على العلاقة بين المصلحة الوطنية والصناعيين، فنحن سويا وبغض النظر عن الطريقة قد نجحنا بعد ان خفضنا نسبة التلوث الصناعي بما نسبته ٧٠% ، واليوم الفحوصات والاختبارات تؤكد بأن نسبة تلوث بحيرة القرعون بالمعادن الثقيلة انخفض لاول مرة في تاريخ البحيرة".



اضاف: "لقد تأخرنا خمس سنوات لنجلس مع الصناعيين بعد ان كنا في موقع تعارض مصالح، وحاولوا تشويه علاقتنا مع الصناعيين، وحاول البعض لأسباب سياسية ومصالح الاضرار بهذه العلاقة، ولكننا جميعا ضحايا كصناعيين والليطاني والمصلحة الوطنية جراء سياسات الدولة الفاشلة وقرارات وزارتي الصناعة والبيئة وسياستها المائية الفاشلة".



وفي موضوع التلوث الجرثومي من خلال الصرف الصحي، حمل علوية "المسؤولية الى وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والإعمار ومؤسسات المياه الرسمية"، لافتا الى أنهم "اليوم يحاولون تغطية فشلهم بتحميل النازحين دون سواهم وإن كانوا جزءا من هذه المشكلة".