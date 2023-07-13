حميه: للمرة الأولى منذ ال ٢٠٢٠ في مرفأ بيروت الحركة نشطة جداً

اعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في بيان، انه" للمرة الأولى منذ العام ٢٠٢٠ في مرفأ بيروت الحركة المرفئية نشطة جداً على أرصفته وبإجراءات مناولة انسيابية قياسية. حيث ترسو ثلاثة سفن عملاقة على الرصيف رقم ١٦ في توقيت واحد، وهي محمَّلة بما يقارب ٨٠٠٠ حاوية ستتم مناولتها جميعها في غضون ٣٠ ساعة فقط".