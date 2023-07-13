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وزارة الاتصالات: فوز الإئتلاف بين شركتي MERIT INVEST و COLIS PRIVÉ FRANCE بمزايدة تلزيم قطاع البريد

أخبار لبنان
2023-07-13 | 12:41
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وزارة الاتصالات: فوز الإئتلاف بين شركتي MERIT INVEST و COLIS PRIVÉ FRANCE بمزايدة تلزيم قطاع البريد
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وزارة الاتصالات: فوز الإئتلاف بين شركتي MERIT INVEST و COLIS PRIVÉ FRANCE بمزايدة تلزيم قطاع البريد

صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه: "بعد أن تمّت مزايدة تلزيم قطاع البريد، وبعد أن فضّت العروض بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢٣، تقدّم عارض واحد وهو الإئتلاف ما بين شركتي Merit Invest و Colis Privé France التابعة لمجموعة CMA CGM، وبعد تدقيق المستندات المقدمة تبيّن أنها مطابقة لدفتر الشروط والمستندات التابعة له، وبالتالي فإنّ العارض الوحيد هو العارض الفائز المؤقت. 

مع العلم بأن وزير الاتصالات جوني القرم اصدر القرار رقم ٤٠٥/ أ تاريخ ١٣/٧/٢٠٢٣ اللازم والمسمّى قرار تجميد استناداً لقانون الشراء العام".

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